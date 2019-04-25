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Собчак без лифчика пустилась в откровения о сексе

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Провокационные мысли сопровождали не менее провокационный снимок

Теледива блеснула грудью и интеллектом.

Впрочем, философский пост Ксении поняли и оценили не все.

"Говорят, любовь слепа, секс глух к разуму и насмехается над всеми философскими идеями. Но на самом деле сексуальный выбор – это результат коренных убеждений человека. Скажите мне, что человек находит сексуально привлекательным, и я расскажу всю его жизненную философию…"

– написала Собчак у себя в Instagram.

Рассуждения о сексе она поместила под соответствующим по настроению снимком. На фото блондинка позирует в прозрачной блузке без нижнего белья на фоне экзотического пейзажа.

Публикация вызвала у подписчиков замешательство. Одни смотрели на грудь, другие пытались понять, что имела в виду светская львица, третьи, как обычно, язвили. Вспомнили и недавнее интервью с Ольгой Бузовой (орфография и пунктуация сохранены).

"Ксения ну соски, ну и что?) кого сейчас этим удивить то хотите? самой не надоело?", "Страшная баба если у неё есть деньги будет всех притягивать. Не намекаю-прямо говорю", "Сильная женщина может быть только у воистину сильного мужчину. Личный опыт", "Ксения ,Вы как обычно мудры и прекрасны", "Озабоченная!!!" "Ксения я ничего не поняло. Толи вы настолько умные. Толи я настолько дура. А вообще я вас люблю", "Опять без лифона))" "Секс -смысл жизни? Высшая степень познания человека? Да, уж. Накануне Пасхи, видимо, все истинное лезет из человека воистину. То над чем вы якобы самоиронизируете : злость, вспыльчивость ,плохой характер. Похоже в этом вас больше, чем мне казалось раньше. Особенно, после интервью с Бузовой, где вы недоумевали ,как молодая красивая девушка может быть без секса 2 год.а", – высказались комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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