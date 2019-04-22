Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва ждет настоящих сигналов от Зеленского по Донбассу

Владимир Зеленский. Фото: Zuma\TASS
Комик до сих пор не убедил Россию в намерениях мирного урегулирования внутриукраинского конфликта

Российская сторона ожидает положительных изменений на переговорах по ситуации в Донбассе после вступления в должность избранного президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

"Положительную динамику по Донбассу можно ждать после инаугурации, а пока говорить сложно – сигналов от Зеленского много, они противоречивые, интуитивно он воспринимается несколько по-другому, не постеснялся по-русски говорить и во время своих дебатов, и в роликах предвыборных, что сильно разнит его с (пока действующим президентом Петром) Порошенко", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Полянский считает, что после выборов в Незалежной все будет меняться "с калейдоскопической быстротой".

В ходе своего брифинга по итогам выборов пан Зеленский сказал, что вскоре представит план действий для прекращения огня в шахтерском крае. Правда потом представитель его штаба Дмитрий Разумков сообщил, что команда Зе подготовила для представления в Верховную раду восемь законпроектов, среди которых тема Донбасса как таковая не значится. Возможно, она скрывается в законе "о народовластии".

Между тем, в Кремле еще не решили, признавать ли результаты выборов или нет. Во всяком случае, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что легитимность голосования под вопросом, поскольку в Киев лишил права избирать три миллиона украинцев, находящихся на территории РФ.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

За Порошенко пришли: окружение президента массово вызвано на допрос

Администрация главы государства подозревается в пособничестве масштабным хищениям

Размечтался: в Киеве Саакашвили спустили с небес на землю

Украинскому экс-губернатору напомнили о ссылке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей