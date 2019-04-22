Комик до сих пор не убедил Россию в намерениях мирного урегулирования внутриукраинского конфликта

Российская сторона ожидает положительных изменений на переговорах по ситуации в Донбассе после вступления в должность избранного президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

"Положительную динамику по Донбассу можно ждать после инаугурации, а пока говорить сложно – сигналов от Зеленского много, они противоречивые, интуитивно он воспринимается несколько по-другому, не постеснялся по-русски говорить и во время своих дебатов, и в роликах предвыборных, что сильно разнит его с (пока действующим президентом Петром) Порошенко", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Полянский считает, что после выборов в Незалежной все будет меняться "с калейдоскопической быстротой".

В ходе своего брифинга по итогам выборов пан Зеленский сказал, что вскоре представит план действий для прекращения огня в шахтерском крае. Правда потом представитель его штаба Дмитрий Разумков сообщил, что команда Зе подготовила для представления в Верховную раду восемь законпроектов, среди которых тема Донбасса как таковая не значится. Возможно, она скрывается в законе "о народовластии".

Между тем, в Кремле еще не решили, признавать ли результаты выборов или нет. Во всяком случае, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что легитимность голосования под вопросом, поскольку в Киев лишил права избирать три миллиона украинцев, находящихся на территории РФ.

