Израильский журналист поделился шокирующим откровением

Отсутствие русской водки нанесло сокрушительный удар по политической карьере Петра Порошенко.

Из-за того, что ввоз этого популярного напитка на Украину был запрещен, действующий президент и проиграл выборы на пост главы государства, считает журналист израильской газеты Haaretz. Аналитик подчеркивает, что за годы своего президентства Порошенко не справился с решением важнейших для страны проблем: не сумел поднять экономику, справиться с коррупцией и разрешить конфликт в Донбассе. Все это, а также тот факт, что украинцы лишились возможности покупать русскую водку, и погубило Петра Алексеевича, считает израильский эксперт.

В свою очередь, у победившего на выборах Владимира Зеленского есть как минимум один актив, которого и в помине нет у Порошенко – незапятнанная репутация. Это и позволило ему стать консолидирующей фигурой, подчеркивает издание. В целом, состоявшиеся выборы обернулись провалом не только для Порошенко, но и для целой плеяды украинских политиков, среди которых оказалась и Юлия Тимошенко.

Второй тур президентских выборов прошел на Украине 21 апреля. С огромным отрывом в них победил комик Владимир Зеленский.