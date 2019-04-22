В России нового главу Незалежной будут судить по делам, а не словам

Лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский останется без поздравлений главы соседнего государства Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков. Президент РФ не пойдет по стопам Ангелы Меркель, которая уже отправила новоиспеченному политику телеграмму. Переквалифицировавшемуся шоумену придется на деле доказать, что он заслуживает президентское кресло. Сейчас же, по словам, о его работе судить рано.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать",

– цитирует спикера Кремля ТАСС. Песков напомнил, что еще нет официальных цифр. Поторопились в Киеве, по его мнению, утверждать о законности данных выборов, поскольку часть избирателей не смогли принять участие в голосовании.

"Легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 млн граждан Украины, которые проживают в РФ",

– заявил Песков. Он назвал итоги второго тура "очевидными", подчеркнув, что в России уважительно относятся к решению населения Незалежной.

Напомним, ранее Зеленского с победой поздравили многие российские звезды, среди которых Наташа Королева, Николай Басков и Дмитрий Билан. Только у последнего не нашлось общей фотографии с героем этих дней. Однако певец не поскупился на слова, сочинив эмоциональный пост о призыве к дружбе, отмечает "МИР 24".

По последним данным, ЦИК Украины обработала 99% электронных протоколов. За Зеленского проголосовали более 13 млн человек против свыше 4-х млн, которые поддержали Порошенко. Торжественный ритуал вступления в должность нового народного избранника должен состояться до начала лета.