А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

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Жители Донбасса торопятся получить гражданство РФ

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Любимов Андрей
Люди готовы часами стоять за новым паспортом

Решение Москвы выдавать жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) паспорта РФ в упрощенном порядке вызвало настоящий ажиотаж на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В Луганске желающие подать документы на оформление российского гражданства выстраиваются в огромные очереди. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много", – сообщил он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Пасечника, руководство республики старается сделать максимально удобным и комфортным процесс подачи документов. А уж дальше – работа органов внутренних дел. Именно это ведомство должно заниматься проверкой документов и их доставкой в Россию для дальнейшего оформления.

Фото: www.globallookpress.com

Указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получать российское гражданство в упрощенном порядке, президент РФ Владимир Путин подписал в среду, 24 апреля. В Киеве назвали этот шаг "агрессией" и потребовали заседания Совбеза ООН. 

Николай ВИКТОРОВ
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