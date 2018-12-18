Порошенко похвастался идеальным русским языком

Президент Незалежной выучил украинский всего несколько лет назад

Петр Порошенко признался, что не знал мовы до 1997 года. Глава страны писал и общался исключительно на русском языке 32 года из 53, несмотря на то что родился в Одессе. Местные жители, по его словам, беседовали лишь на суржике – смеси двух языков, но в школе преподавали русский.

Лидер Украины похвастался, что и сейчас абсолютно грамотно пишет по-русски, даже может пройти любой диктант. При этом Порошенко, выступая перед студентами в городе Днепре, заявил, что он образец того, как легко можно перейти с одного языка на другой, когда это необходимо.

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"Я представляю собой яркий пример того, как человек может начать разговаривать на украинском языке, если это будет нужно", – цитирует Порошенко портал "Украина.ру".

Президент страны подчеркнул, что сейчас разговаривает только на мове и это доставляет ему удовольствие. По информации издания "Царьград", Порошенко также сообщил, что владеет румынским, польским, болгарским и английским языками и в странах Восточной Европы ему не нужен переводчик.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому население страны должно использовать исключительно украинский язык практически во всех сферах жизни.