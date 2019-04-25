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Москва нашла единственный выход из безнадежной ситуации в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
ДНР и ЛНР больше нельзя было оставлять в подвешенном состоянии

Все последние шесть лет неподконтрольные Киеву территории Донбасса находились в положении полного бесправия. Поэтому решение России выдать паспорта жителям Донецкой и Луганской народных республик стало логичным и правильным, считает немецкий политолог Александр Рар.

Последовавший после кризиса 2014 года новые украинские власти фактически отказались от выступавших против Майдана жителей юго-востока страны. Раскол можно было устранить, если бы Киев выполнил обязательства, взятые в рамках Минских договоренностей, и дал ДНР и ЛНР больше особый статус. Но этого не произошло до сих пор, а Запад на этом как не настаивал, так и продолжает не настаивать, предпочитая не замечать бездействие властей Украины.

При этом, отметил Рар, партнеры Украины игнорируют судьбы большого числа людей, живущих "в бесправном состоянии" в Донбассе. Выдача им российских паспортов – это такая гуманитарная помощь от Москвы. Так люди смогут хотя бы получить возможности для заработка, с чем в ДНР и ЛНР сейчас очень туго.

"Это даст жителям ДНР и ЛНР хоть какой-то статус, а то шестой год они находятся в абсолютно подвешенном состоянии. Они никто, потому что Украина де-факто не считает их своими гражданами", – сказал политолог газете "Взгляд".

Поскольку Киев ничего не сделал для своих фактически бывших соотечественников ничего, что вернуло бы их на родину, Россия решила хоть как-то помочь людям. Критиковать ее в данном случае и тем более вводить санкции неправильно, заключил Рар.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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