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В штабе Зеленского выдвинули ультиматум по Донбассу

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Мир наступит лишь при одном условии

В Киеве сделали громкое заявление.

В штабе новоиспеченного президента Украины озвучили условие, при котором на Донбассе наступит мир. Спикер Дмитрий Разумков разразился противоречивыми высказываниями.

С одной стороны, военные действия можно прекратить, если киевские власти, наконец, наладят диалог с Москвой и примут предложенные ей меры. С другой – "патриоты страны", по мнению Разумкова, никогда не согласятся на такое развитие событий.

При этом в штабе Владимира Зеленского отметили, что не знают, как разрешить конфликт на юго-востоке страны. Однако добавили, что "есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины". Об этом сообщает 112 Украина.

В Сети сумбурное выступление вызвало недоумение и возмущение пользователей. Часть публики заявила, что Донбасс не будет украинской территорией. Другие комментаторы отметили, что представитель Зеленского сам себе противоречит (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Донбасс никогда с Украиной уже не будет.Они никак этого понять не могут.То запугать их хотели,то подлизываться начинают.Поздно!!!" "Сами себе противоречат. По плану России но на условиях Киева. Это как? Да и председатель штаба Зелёного – это что за фигура такая? И какие у него полномочия заявлять о политике Окраины? Ему чо, американцы не указ? Такой крутой пацан?" "Сначала Украине надо выбраться из ошейника НАТО, потом уже о чем то дальше думать. Пожили самостоятельно – получите. Суверенитету им захотелось видите ли..." "Если все назвать своими именами то они как пазлы встанут на свои места и войну можно закончить. Но кто ответит за убитых во время вооруженного переворота, за Одессу, за время гражданской войны, за сбитый Боинг. Но решать все равно придется и чем позже тем труднее", "Вот все расставлено по местам.России нужен мир.Украине ввполнить указание США.Воевать с Россией до последнего украинца",

– пишут пользователи.

Военная операция против Донецкой и Луганской народных республик началась весной 2014 года. В результате конфликта, развязанного киевскими властями, погибло около 13 тысяч человек, напоминает РИА Новости со ссылкой на последние данные ООН.

Ранее в Незалежной разразился грандиозный скандал из-за российских паспортов жителям Донбасса.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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