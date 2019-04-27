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Путин сделал заявление о переговорах с Зеленским по Донбассу

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российский лидер обозначил главную тему встречи

На фоне громких высказываний избранного президента Незалежной Владимира Зеленского и представителей его штаба о конфликте на юго-востоке страны Владимир Путин подчеркнул, что есть только один способ завершения войны.

На возможных переговорах с главой Украины президент РФ будет говорить в первую очередь о Донбассе. Об этом пишет ТАСС.

Существует "только один способ – исполнение минских соглашений", сказал он журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам визита в Китай.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не будет проводить с Путиным переговоры с глазу на глаз. Встреча должна пройти в рамках "нормандского формата", то есть в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона. А позже в штабе Зеленского выдвинули ультиматум – мир на Донбассе должен наступить только на условиях Украины.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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