Российский лидер обозначил главную тему встречи

На фоне громких высказываний избранного президента Незалежной Владимира Зеленского и представителей его штаба о конфликте на юго-востоке страны Владимир Путин подчеркнул, что есть только один способ завершения войны.

На возможных переговорах с главой Украины президент РФ будет говорить в первую очередь о Донбассе. Об этом пишет ТАСС.

Существует "только один способ – исполнение минских соглашений", сказал он журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам визита в Китай.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не будет проводить с Путиным переговоры с глазу на глаз. Встреча должна пройти в рамках "нормандского формата", то есть в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона. А позже в штабе Зеленского выдвинули ультиматум – мир на Донбассе должен наступить только на условиях Украины.