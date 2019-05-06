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"Ответка за зло": взбесившиеся украинцы радуются из-за катастрофы с российским лайнером

Фото: www.globallookpress.com
Пользователи Сети, проживающие в Незалежной, не скупятся на негативные отзывы

Трагедия в Шереметьеве, произошедшая 5 мая вечером, не оставила равнодушными многих людей. В украинских СМИ подробно описывали катастрофу, понимая весь ужас этой ситуации, в которой погиб 41 человек. Однако не все граждане Незалежной посочувствовали братскому народу.

В украинском издании "Обозреватель" велась трансляция с момента посадки лайнера SSJ-100 в аэропорту "Шереметьево". В комментариях к материалу интернет-пользователи заявили о том, что россиянам так и надо, а все "плохие дела", совершаемые якобы Россией, вернулись вот таким вот способом как бумерангом.

"Правильно пишут, что 41 пассажир сгорел, потому что *** [люди] в самолете полезли спасать свою ручную кладь, а то, что там люди из горящей хвостовой части самолета не могут пройти в носовую часть, им было *** [все равно]. И так на рабсии было всегда, плевать на человеческие жизни, ведь жизнь рабсиянина ничего не стоит", "Что, козломордые *** [люди], хотите, чтобы вам посочувствовали, пожалели?! А – *** [обойдетесь], говна вам на лопате, а не сожалений от соседей! Это вам за ваши *** [ужасные] дела приходит и дальше будет приходить, чтобы знали – *** [злые люди], что за любое зло ответка обязательно придет!", "Согласен, ответка всегда приходит. Так что ждите", "Мало подохло свинособак", "Это и была Божья кара", "В Рашке нет людей, и вы несете только горе и смерть", – злорадствуют украинцы.

Россияне, впрочем, ответили жителям соседней страны, отметив, что погибли люди и радоваться этому факту – просто кощунство.

Экипаж SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Шереметьево в Мурманск 5 мая, запросил экстренную посадку вскоре после вылета, но сесть сумел только со второй попытки, во время которой фюзеляж авиалайнера загорелся. 

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ИВАНОВА
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