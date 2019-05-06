Киев будет насаждать "мову", чтобы хоть чем-то отличиться от российского региона

Украине грозит превращение в Брянскую область, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Он считает, что страна рискует стать типичным российским регионом, если русский язык останется в статусе второго государственного.

Он считает, что Украина является государством только украинцев, с оговоркой об их разном происхождении. "Мова", по его словам, объединяет людей, которые уважают единые традиции страны.

"Если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области, куда мы все можем поехать бороться с коррупцией, а они к нам могут приехать", – сказал он в эфире "4 канала".

По его мнению, сильное государство можно построить только за счет введения единого языка для всех жителей. Если этого не сделать, то Россия якобы захочет захватить всю территорию Незалежной, где живут русские. В доказательство своей откровенно бредовой идеи он привел пример с Донбассом, где людям начали выдавать российские паспорта, пишет URA.RU.

Ранее "Утро" писало, что президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ о выдаче российских паспортов жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса. На следующий день Верхняя рада приняла закон о едином языке, оставив украинский единственным официальном языком в стране.