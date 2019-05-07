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На Украине депутат насмерть сбил двух людей

Политик выехал на встречную полосу движения

Мотоциклист с пассажиром стали жертвой аварии, устроенной в Киевской области депутатом Яготинского горсовета.

Авария произошла на трассе между городом Яготин и селом Сотниковка, сообщается на сайте региональной полиции. Находившийся депутат за рулем автомобиля Chevrolet Niva 32-летний политик выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Jawa. Водитель мотоцикла и его сын умерли на месте от полученных травм.

В момент аварии депутат был в состоянии алкогольного опьянения, содержание алкоголя в его крови составило 2 промилле. Возбуждено уголовное дело, сообщает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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