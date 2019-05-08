Охота началась: ранили соратника Порошенко

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Депутат Рады от Блока Петра Порошенко Александр Урбанский получил пулевое ранение из травматического оружия. Об этом рассказал председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.
По его словам, нападение никак не связано с деятельностью депутата.
"Брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля", – цитирует Анатолия издание "Думская.net".
Он подчеркнул, что Урбанский получил ранение в ногу и его жизни ничего не угрожает.
Специалисты выясняют все причины произошедшего.
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