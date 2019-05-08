США поддержат Зеленского в борьбе против России

Вашингтон готовит Киев к новому этапу сопротивления "российской агрессии"

Новоиспеченный глава Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Госдепартамента США Джорджем Кентом, который приехал, чтобы обсудить дальнейшие планы по поддержке политики Киева.

Кент пообещал, что США и дальше продолжат оказывать любую помощь украинцам.

"Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ",

– сообщили в американском посольстве на Украине.

Отмечается, что представитель Госдепа встречался не только с Зеленским, но и с главой МИД Незалежной Павлом Климкиным, которого также заверил в поддержке борьбы против "российской агрессии", передает телеканал "360".