Пожар на траулере привел к человеческим жертвам

Рыболовецкое судно "Иван Голубец" с Украины затонуло вчера ночью у берегов Мавритании после того, как 20 июля на нем начался пожар. В результате ЧП погибли два моряка. Об этом сообщил бывший поспред президента Незалежной в виртуальной Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Капитан судна – крымчанин Сергей Тимченко, был в рейсе с украинскими документами", – написал в Facebook украинец.

По его информации, на борту корабля также находились "как минимум три кадета" из Керченского государственного морского технологического университета.

Автор поста утверждает, что "Иван Голубец" перед инцидентом совершал "непонятные маневры", за месяц до событий у него отсутствовали "опознавательные знаки и даже номера ІМО".

"Выключенный АІС ( Автоматическая идентификационная система – ред.) и странные действия команды во время попыток спасения корабля уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать", – отмечает Бабин.

Он подчеркнул, что "Иван Голубец" находится в собственности украинской госкомпании и "оперировался "латвийским бизнесменом украинского происхождения"".

"То есть, как всегда, есть классический вывод госресурса налево и его беспощадная эксплуатация на износ, вместо приватизации. Причем - эксплуатация в плодотворном сотрудничестве украинских чиновников как с подконтрольными россиянам крымскими "учебными заведениями", так и Российским морским регистром", – добавил Бабин.

Экс-соратник Порошенко выразил недоумение по поводу того, что в медийном пространстве Незалежной об этом происшествии уже вторые сутки никто не говорит, кроем региональных и специализированных изданий.

"Почти полная информационная тишина по ситуации, по итогам которой в цивилизованных странах уже имели бы серию громких отставок, арестов и обысков во всевозможных учреждениях", – констатировал он.

Как пишет портал специализированной базы данных судов и портов FleetMon, ЧП на украинском судне случилось 19 июля у северного мавританского порта Нуадибу – пожар на борту возник в кормовой части траулера. "Сообщается, что один член экипажа погиб. Размер ущерба неизвестен, но, по-видимому, является серьезным. Траулер был взят на буксир другим траулером. Последний сигнал AIS датирован 10 июля", – говорится на сайте FleetMon.

По их информации, "Иван Голубец" постройки 1991 года с уникальным идентификационным номером (IMO) 8859782 шло под грузинским флагом.

