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Порошенко поблагодарил ЕС за поддержку

Порошенко поблагодарил Меркель за удары по России
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПоскачут у костра: украинцы замерзнут из-за долгов
Бывший лидер Незалежный опроверг слова своего преемника

Санкции Евросоюза против России были бы невозможны, если бы не личный вклад в процесс канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции того времени Франсуа Олланда. Об этом заявил экс-глава Украины Петр Порошенко.

"Поддержка, которую оказывал ЕС, была беспрецедентной",

написал Порошенко в Twitter, отметив, что позиция Берлина и Парижа стала решающей для остальных членов ЕС.

Ранее главы США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, разговаривая по телефону, сошлись во мнении, что Берлин практически ничего не сделал для защиты Незалежной от России.

Стенограмму переговоров двух президентов обнародовал Белый дом. 

Николай ВИКТОРОВ
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