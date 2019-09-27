Нибиру
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Санкции Евросоюза против России были бы невозможны, если бы не личный вклад в процесс канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции того времени Франсуа Олланда. Об этом заявил экс-глава Украины Петр Порошенко.
"Поддержка, которую оказывал ЕС, была беспрецедентной",
– написал Порошенко в Twitter, отметив, что позиция Берлина и Парижа стала решающей для остальных членов ЕС.
Ранее главы США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, разговаривая по телефону, сошлись во мнении, что Берлин практически ничего не сделал для защиты Незалежной от России.
Стенограмму переговоров двух президентов обнародовал Белый дом.
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