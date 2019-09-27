Под риском остаться без отопления такие города как Киев, Харьков и Одесса

На Украине обнародован список компаний-должников, которые осуществляют отопление городов страны. Как сообщает "Нафтогаз", из-за накопленных ими долгов целый ряд украинских населенных пунктов частично или полностью могут остаться без тепла наступающей зимой.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", – говорится в заявлении госкомпании.

В "Нафтогазе" призвали должников срочно погасить свои долги за голубое топливо.

Отмечается, что сейчас в черный реестр угодили 116 предприятий. Среди них, в частности, поставщики отопления, которые обслуживают Киев, Кривой Рог, Винницу, Одессу, Харьков и другие города. Больше всего под риском оказаться без тепла этой зимой оказались жители и предприятия в Смеле Черкасской области и в Червонограде Львовской области.

Всего же в Незалежной наличествует 1316 компаний, предоставляющих услуги централизованного отопления.

Украинским гражданам посоветовали внимательно изучить список должников, чтобы выяснить, не входит ли местное предприятие к их числу.

