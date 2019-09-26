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Пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Майя Косьянчич заявила, что ЕС оказывает Украине беспрецедентную поддержку.
По ее словам, с 2014 года организация и другие финансовые институты выделили стране более 15 млрд. евро.
"Поддержка Украины Европейским союзом в течение последних пяти лет была беспрецедентной и последовательной",
– цитирует Косьянчич Politico.
Она также подчеркнула, что Брюссель активно поддерживает Киев в вопросе суверенитета и вводит антироссийские санкции, передает РИА ФАН.
Таким образом, Косьянчич ответила на претензию Трампа, который ранее заявил, что США не выделят деньги Украине, "пока "Европа и другие страны не начнут делать свой вклад", уточняет телеканал "360".
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