Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Европа отчиталась перед Трампом о беспрецедентной поддержке Украины

Европа отчиталась перед Трампом о беспрецедентной поддержке Украины
Фото: www.globallookpress.com
Страны Старого Света отдали Киеву уже более 15 млрд. евро

Пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Майя Косьянчич заявила, что ЕС оказывает Украине беспрецедентную поддержку.

По ее словам, с 2014 года организация и другие финансовые институты выделили стране более 15 млрд. евро.

"Поддержка Украины Европейским союзом в течение последних пяти лет была беспрецедентной и последовательной",

цитирует Косьянчич Politico.

Она также подчеркнула, что Брюссель активно поддерживает Киев в вопросе суверенитета и вводит антироссийские санкции, передает РИА ФАН.

Таким образом, Косьянчич ответила на претензию Трампа, который ранее заявил, что США не выделят деньги Украине, "пока "Европа и другие страны не начнут делать свой вклад", уточняет телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Безобразная ситуация": США оставили без виз новую российскую делегацию

Еще несколько дипломатов из нашей страны не получили разрешения на въезд в Америку

До конца года уйдет: в Конгрессе США подняли бунт против Трампа

Политик рискует потерять власть до выборов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей