Страны Старого Света отдали Киеву уже более 15 млрд. евро

Пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Майя Косьянчич заявила, что ЕС оказывает Украине беспрецедентную поддержку.

По ее словам, с 2014 года организация и другие финансовые институты выделили стране более 15 млрд. евро.

"Поддержка Украины Европейским союзом в течение последних пяти лет была беспрецедентной и последовательной",

– цитирует Косьянчич Politico.

Она также подчеркнула, что Брюссель активно поддерживает Киев в вопросе суверенитета и вводит антироссийские санкции, передает РИА ФАН.

Таким образом, Косьянчич ответила на претензию Трампа, который ранее заявил, что США не выделят деньги Украине, "пока "Европа и другие страны не начнут делать свой вклад", уточняет телеканал "360".