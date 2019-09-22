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Порошенко бросил Зеленскому "открытый вызов"

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Нового президента Украины на глазах у народа унижает его предшественник

Нового президента Украины на глазах у народа унижает его предшественник

Петр Порошенко прекрасно знает, что не сядет в тюрьму, несмотря на многочисленные уголовные дела, и наслаждается свободой и безнаказанностью.

Ранее "шоколадный король" заявил журналистам, что "никого и ничего" не боится. Посадить его за решетку у новой власти Незалежной во главе с Владимиром Зеленским не удастся. Об этом бывший украинский лидер, сославшись на "свою политсилу", рассказал в эфире "Пятого канала".

Тем временем слова Порошенко прокомментировали в России. Сенатор Алексей Пушков указал на истинную причину храбрости пана Петро. И дело здесь не в том, кто кого боится – западные кураторы давно предоставили ему "охранную грамоту".

"И Зеленского уже предупредили на сей счёт. По этой же причине до сих пор не посадили Саакашвили",

написал Пушков в своем Twitter.

Мнения пользователей на этот счет разделились. Одни посчитали, что подобное унижение со стороны Порошенко Зеленский вряд ли стерпит. Другие же, напротив, согласились с тем, что бывшему президенту Украины ничего не грозит (орфография и пунктуация сохранены).

"К сожалению он прав. Никто на Украине с ним ничего не сделает. И не потому что не могут, просто по разным причинам побоятся" "Порошенко бросил открытый вызов пану Зе. Уверен, что так просто это для Порошенко не пройдёт – Зеленский не тот человек, который стерпит такое унижение",

- высказались комментаторы.

Ранее "Утро" писало об активах Порошенко, попавших под арест.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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