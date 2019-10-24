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Белый дом рассекретит все переговоры с Киевом

Белый дом рассекретит все переговоры с Киевом
Фото: pixabay.com
Дела Украины заинтересовали американских правозащитников

Госдепартамент США должен в течение ближайшего месяца опубликовать все документы, касающиеся Незалежной и администрации Дональда Трампа. Такое решение вынес Федеральный суд в Вашингтоне.

Иск подала американская правозащитная  организация American Oversight. Ее представители настаивают, что общественность имеет право знать, какие условия и какие обещания Трамп давал украинским властям и что за это требовал, передает The Associated Press.

Помимо этого, должна быть обнародована корреспонденция личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, в том числе его электронные письма и SMS, указывает RT.

Ранее запрос о предоставлении им документов направили в Белый дом демократы, возглавляющие комитеты палаты представителей конгресса США. Они не скрывают, что им нужны доказательства для импичмента президента. По их мнению, Трамп поставил под угрозу национальную безопасность, заставляя Украину вмешиваться в избирательный процесс США.

Скандал разгорелся после того, как в СМИ попала информация, будто Белый дом потребовал от главы Незалежной Владимира Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении сына главного соперника Трампа на выборах-2020 Джо Байдена, напоминает "Мир 24".

Администрация Белого дома все отрицала, но накануне временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор подтвердил на слушаниях в Конгрессе, что команда Трампа угрожала Киеву прекратить поставки вооружения, если не будет начато расследование против Байдена.

Николай ВИКТОРОВ
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