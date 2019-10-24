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Срочная эвакуация: Зеленский принял жесткое решение по Донбассу

Срочная эвакуация: Зеленский принял жесткое решение по Донбассу
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
От мятежного региона предпочли избавиться

Киев начал готовиться к возведению стены с Донбассом. Об этом сообщил бывший замминистра по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука.

По его данным, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского принято решение – или Донбасс вернется под власть Киева до конца 2019 г., или эта территория будет отрезана от Незалежной.

"Жителям временно оккупированных территорий Донбасса дадут шанс на протяжении 60 суток переехать на территорию подконтрольной Киеву Украины. Все, кто не успеют это сделать, останутся в ОРДЛО, ведь по истечению срока все пропуски будут закрыты, а периметр вокруг "ЛДНР" обнесут валом с фортификационными сооружениями", – поделился сведениями Тука.

Тука отметил, что относится к подобным планам скептически. Однако идея о том, что Украине не нужны инакомыслящие граждане, поэтому не стоит идти жителям ДНР и ЛНР на уступки, звучала из Киева уже не единожды.

Николай ВИКТОРОВ
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