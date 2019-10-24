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Киев сменил украинского прокурора Крыма

Киев сменил украинского прокурора Крыма
Фото: www.globallookpress.com
На пост назначили «надежного человека»

Главой украинской прокуратуры Крыма стал Игорь Поночовный. Соответствующий указ подписал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Поночовный сменил на посту Гюндуза Мамедова, который остался работать в ведомстве в качестве заместителя генпрокурора.

"Прокуратуру АР Крым должен возглавлять надежный руководитель, человек, который понимает специфику и особенности работы", – подчеркнул Мамедов, представляя Поночовного подчиненным.

В Киеве надеются, что новый руководитель крымского отделения украинской прокуратуры "сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", передает "112".

Со своей стороны Поночовный пообещал "продолжать реализовывать план" и направить особые усилия на защиту прав человека в Крыму.

Ранее глава так называемой прокуратуры украинского Крыма заявил, что жители полуострова, переехавшие на Украину после 2014 г., находятся в худшем положении по сравнению с остальными украинцами. 

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Николай ВИКТОРОВ
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