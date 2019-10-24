Киев сменил украинского прокурора Крыма

На пост назначили «надежного человека»

Главой украинской прокуратуры Крыма стал Игорь Поночовный. Соответствующий указ подписал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Поночовный сменил на посту Гюндуза Мамедова, который остался работать в ведомстве в качестве заместителя генпрокурора.

"Прокуратуру АР Крым должен возглавлять надежный руководитель, человек, который понимает специфику и особенности работы", – подчеркнул Мамедов, представляя Поночовного подчиненным.

В Киеве надеются, что новый руководитель крымского отделения украинской прокуратуры "сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", передает "112".

Со своей стороны Поночовный пообещал "продолжать реализовывать план" и направить особые усилия на защиту прав человека в Крыму.

Ранее глава так называемой прокуратуры украинского Крыма заявил, что жители полуострова, переехавшие на Украину после 2014 г., находятся в худшем положении по сравнению с остальными украинцами.