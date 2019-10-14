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Америка в ужасе: появились видеокадры уничтожения Трампом соперников

Америка в ужасе: Трамп расстрелял соперников
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Под удар попали политики и представители прессы

Видеокадры, на которых президент США Дональд Трамп стреляет по политическим оппонентам и журналистам, шокировали Соединенные Штаты.

"Ужасные кадры", – пишет Hollywoodreporter.

Видеоролик показали политической конференции сторонников Трампа, которая прошла на прошлой неделе в Майями. Его создатели смонтировали кадры фильма "Kingsman: Секретная служба" таким образом, что получилось, будто это Трамп расстреливает людей. У одной из жертв, в частности, логотип американского телеканала CNN.

"Это не первый случай, когда сторонники президента пропагандируют насилие в отношении представителей СМИ. ... Это, безусловно, худшее из них", – возмутились на телеканале.

У Трампа давняя "любовь" с CNN. В частности, журналисты телеканала жаловались, что их незаконно отлучают от Белого дома. А перед инаугурацией Трампа в эфире CNN прошел сюжет о смерти избранного президента.  

Николай ВИКТОРОВ
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