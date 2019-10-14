Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Видеокадры, на которых президент США Дональд Трамп стреляет по политическим оппонентам и журналистам, шокировали Соединенные Штаты.
"Ужасные кадры", – пишет Hollywoodreporter.
Видеоролик показали политической конференции сторонников Трампа, которая прошла на прошлой неделе в Майями. Его создатели смонтировали кадры фильма "Kingsman: Секретная служба" таким образом, что получилось, будто это Трамп расстреливает людей. У одной из жертв, в частности, логотип американского телеканала CNN.
"Это не первый случай, когда сторонники президента пропагандируют насилие в отношении представителей СМИ. ... Это, безусловно, худшее из них", – возмутились на телеканале.
У Трампа давняя "любовь" с CNN. В частности, журналисты телеканала жаловались, что их незаконно отлучают от Белого дома. А перед инаугурацией Трампа в эфире CNN прошел сюжет о смерти избранного президента.
Политика американского президента укрепила российскую экономику