Ошибка конгрессмена позабавила пользователей Сети

Член конгресса США, ветеран боевых действий в Афганистане Брайан Маст поздравил с годовщиной ВМС США, разместив в Сети фотографию российского атомного ракетного крейсера "Петр Великий".



Бортовой номер корабля был убран в фоторедакторе, однако на корме можно различить Андреевский флаг. Журналист Politico Дейв Браун указал на своей страничке в Twitter на ошибку, после чего пост конгрессмена был исправлен.

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) 13 октября 2019 г.

Интернет-пользователи не удержались от шуток над конгрессменом:

"Спасибо, товарищ!", "Ошибочка-то конгрессмена – по Фрейду...))", "... и что-то в нем выдавало советского разведчика", "Ну молодец, что тут скажешь)) На день танкиста т-34 пусть выставит, вообще бы был красавец" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

В 2019 г. в США празднуется 244 года со дня образования Военно-морских сил страны, напоминает телеканал "360". Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" называют "убийцей авианосцев". Корабль введен в строй в 1998 г. и имеет на вооружении ракетный комплекс "Гранит", а также ЗРС С-300Ф, отмечает РИА ФАН.