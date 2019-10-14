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В США выдали российский военный корабль за американский

В США выдали российский военный корабль за американский
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Ошибка конгрессмена позабавила пользователей Сети

Член конгресса США, ветеран боевых действий в Афганистане Брайан Маст поздравил с годовщиной ВМС США, разместив в Сети фотографию российского атомного ракетного крейсера "Петр Великий". 

Бортовой номер корабля был убран в фоторедакторе, однако на корме можно различить Андреевский флаг. Журналист Politico Дейв Браун указал на своей страничке в Twitter на ошибку, после чего пост конгрессмена был исправлен

Интернет-пользователи не удержались от шуток над конгрессменом:

"Спасибо, товарищ!", "Ошибочка-то конгрессмена – по Фрейду...))", "... и что-то в нем выдавало советского разведчика", "Ну молодец, что тут скажешь)) На день танкиста т-34 пусть выставит, вообще бы был красавец" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

В 2019 г. в США празднуется 244 года со дня образования Военно-морских сил страны, напоминает телеканал "360". Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" называют "убийцей авианосцев". Корабль введен в строй в 1998 г. и имеет на вооружении ракетный комплекс "Гранит", а также ЗРС С-300Ф, отмечает РИА ФАН.

Валентина МАЙОРОВА
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