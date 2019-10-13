Американский лидер не в состоянии наладить полноценный диалог с Москвой

Предвыборные обещания президента США Дональда Трампа так и не были выполнены. Об этом напомнил глава РФ Владимир Путин. Накануне визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ политик дал большое интервью арабским СМИ, где коснулся и темы отношений Москвы и Вашингтона.

Путин раскрыл причину беспомощности Трампа. По словам российского лидера, наладить диалог с нашей страной президенту США не позволяет внутриполитическая ситуация в Америке.

"Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, ещё предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединённых Штатов",

– цитирует его RT Arabic.

Пользователей восхитило умение Путина тонко дать понять мировому сообществу, что Трамп неспособен разрешить разногласия в собственной стране.

"Вот виртуозно Путин умеет дать Трампу дипломатически фору.Вроде и ничего такого,чтобы могло дискредитировать Трампа ,и в тоже время обратить внимание на слабость перед внутриполитическими разногласиями и неспособности управлять ими", – написал один из комментаторов.

Напомним, ранее Трамп не раз заявлял, что у американцев нет причин не ладить с Москвой, за что каждый раз на него обрушивался шквал критики. За хорошее отношение к России политика не раз называли "агентом Кремля".