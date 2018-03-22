Бывший директор ЦРУ раскрыл страшный секрет

У России "может быть что-то" на президента США, сообщил Джон Бреннан. И это объясняет теплое отношение Дональда Трампа к главе РФ Владимиру Путину, добавил он.

А сам американский лидер обеспокоен, сообщает издание The Hill. "Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть у русских что-то на него или нет", – добавил экс-глава ЦРУ, цитирует The Hill.

Понять действия Трампа, когда дело доходит до Путина, трудно, отметил Бреннан. Поэтому "сложно попытаться объяснить его поведение и причину, по которой он занял такую позицию по отношению к президенту России". Следовательно что-то на самом деле нечисто, заключил бывший начальник американской разведки.

После телефонного звонка Путину на Трампа обрушился целый шквал критики. Больше всего возмущенных этим политикой задело то, что глава Белого дома поздравил российского лидера с переизбранием на новый срок. А сенатор Джон Маккейн даже обвинил его в оскорблении граждан РФ.

Сам же Трамп в ответ на недовольство соотечественников заявил, что США нужно ладить с Россией, которая может помочь решить множество мировых проблем.