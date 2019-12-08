Проект рестрикций ущемляет права ОКР

Санкции, которые Комитет по соответствию этой организации предложил принять WADA, нелогичные и неадекватные из-за отсутствия обвинений в адрес ОКР. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, выступив на Олимпийском саммите в Лозанне.

"Нигде не сказано, что Олимпийский комитет России участвовал в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. Тем не менее, рекомендации напрямую ущемляют права ОКР",

– цитируют Позднякова РИА Новости.

Он напомнил, что в ОКР входят многие значимые специалисты в области спорта. Из-за ограничительных мер, которые WADA может принять, они лишатся аккредитации на Игры-2020, в отличие от тех экспертов, которые не состоят в исполкоме.

Также Поздняков считает, что рекомендации комитета WADA по вопросу с данными московской лаборатории – это прямое вмешательство в автономию олимпийского движения.

В ноябре комитет рекомендовал антидопинговому агентству отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. В числе возможных "наказаний" – запрет принимать крупные турниры, лишение сборной возможности выступать под родным флагом. Шанс побороться за медали комитет оставляет лишь за чистыми спортсменами.

Заместител гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала ТАССу, что WADA также может лишить московскую антидопинговую лабораторию права работать с допинг-пробами крови, так как эксперты WADA выявили незаконные манипуляций со старой базой данных.

Исполком агентства примет решение 9 декабря.