МОК заинтересован в приезде россиян на Игры в 2020 году

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что отечественные спортсмены примут участие в Играх в Токио в 2020.

По его словам, ведется активная работа по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Поздняков отметил, что на встрече с президентом МОК данная тема затрагивалась.

"С Бахом обсуждали легкую атлетику. Важно сказать – и ОКР, и МОК считают, что должны быть равные права для всех спортсменов их всех стран. ОКР разочаровало решение IAAF, но мы продолжим искать решение этой проблемы", -– заметил он в интервью Sport24.

При этом Поздняков попросил не паниковать относительно возможно недопуска россиян на Олимпиаду-2020, поскольку в МОК заинтересованы в приезде сборной России в Токио.

"Есть внутреннее ощущение, что мы успеем найти компромисс. Пока ОКР имеет статус полного соответствия, у нас не возникает никаких опасений насчет участия России в ОИ-2020", -– добавил он.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство (ВФЛА) из-за якобы использования спортсменами запрещенных веществ. В июне текущего года организация отказала в восстановлении статуса ВФЛА.

Также сообщалось,что британские СМИ опубликовали информацию,что у российской команды проблемы с допингом и ее не пустят на Игры. В ОКР сразу же посоветовали не обращать внимания на данные спекуляции в отношении страны.