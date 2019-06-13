Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия прорвется на Олимпиаду в Токио

Фото: ITAR-TASS
МОК заинтересован в приезде россиян на Игры в 2020 году

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что отечественные спортсмены примут участие в Играх в Токио в 2020.

По его словам, ведется активная работа по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Поздняков отметил, что на встрече с президентом МОК данная тема затрагивалась.

"С Бахом обсуждали легкую атлетику. Важно сказать – и ОКР, и МОК считают, что должны быть равные права для всех спортсменов их всех стран. ОКР разочаровало решение IAAF, но мы продолжим искать решение этой проблемы", -– заметил он в интервью Sport24.

При этом Поздняков попросил не паниковать относительно возможно недопуска россиян на Олимпиаду-2020, поскольку в МОК заинтересованы в приезде сборной России в Токио.

"Есть внутреннее ощущение, что мы успеем найти компромисс. Пока ОКР имеет статус полного соответствия, у нас не возникает никаких опасений насчет участия России в ОИ-2020", -– добавил он.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство (ВФЛА) из-за якобы использования спортсменами запрещенных веществ. В июне текущего года организация отказала в восстановлении статуса ВФЛА. 

Также сообщалось,что британские СМИ опубликовали информацию,что у российской команды проблемы с допингом и ее не пустят на Игры. В ОКР сразу же посоветовали не обращать внимания на данные спекуляции в отношении страны.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей