Поездка должна решить проблемы южной части островов

Первая пилотная группа японских туристов отправится на южную часть Курильских островов сегодня, 29 октября, из порта Немуро на острове Хоккайдо. Поездка заложит основу для организации полномасштабных туров такого рода в будущем.

Группа, в которую войдут более 40 туристов и сопровождающих лиц, отправится в тур на судне. С 30 октября она планирует посетить острова Кунашир и Итуруп.

"Мы хотели бы, чтобы эта поездка была связана с решением проблемы северных территорий [так в Японии называют южную часть Курил – прим. ред.] и позволила на этой основе продвинуть вперед консультации с Россией о совместной хозяйственной деятельности на островах",

– цитирует ТАСС заявление главы МИД Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции в Токио.

В Сети началось бурное обсуждение новости:

"Палатки только отберите, а то корни пустят там", "Заживут Курилы, целых 40! японцев едут", "Первыми всегда едут разведчики, типа туристы", "В разгар осени япошки решили потусить на Курилах – романтика", "Они же потом себе начнут себе харакири массово делать. От зависти и злобы. А нам опять санкции",

– оставили комментарии пользователи на сайте RT (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил. Налаживание сотрудничества стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора.

