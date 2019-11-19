Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Курилы важнее мира: Токио объявил свою позицию

Курилы важнее мира: Токио объявил свою позицию
Фото: www.globallookpress.com
Совместное хозяйствование на островах Японию больше не устраивает

Япония готова решать вопросы с Россией, но в определенной последовательности. Об этом сообщил генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Правительство продолжит плотные переговоры с Россией на основе нашей базовой позиции – решение территориальной проблемы, за которым последует заключение мирного договора", – приводит ТАСС слова премьера.

Суга признал, что российско-японское сотрудничество в последнее время значительно продвинулось, вырос товарооборот между странами, в пилотном режиме запущены совместные проекты на спорных островах. Однако Токио по-прежнему считает Южные Курилы своими "северными территориями".

После Второй мировой войны Москва и Токио так и не заключили мирный договор, напоминает URA.RU. В РФ считают этот вопрос ключевым для развития взаимоотношений. В Японии, напротив, сначала хотят вернуть себе Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Фоторепортаж
"Осваиваются потихоньку": японцы едут на Курилы
Фото: flickr.com/kvoloshin Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Максим Федоров/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Крым отдал незаконно, Порт-Артур отдал незаконно, Курилы тоже хотел отдать вот результат правления Хрущёва. Все приобретали этот раздавал!! Курилы были, есть и будут Российскими. ТО что Крым вернулся это полдела, Курилы не отдадим, кто бы как бы этого не хотел внутри. Тот кто посягнет и станет торговать Курилами будет проклят до 10 колена! КУРИЛЫ ЭТО ПОБЕДА В ВОВ, так же как и Калининград. ЭТО РАВНЫЕ НАШИ ТЕРРИТОРИИ!
Андрей
Ответить
Успокойтесь...
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей