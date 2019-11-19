Совместное хозяйствование на островах Японию больше не устраивает

Япония готова решать вопросы с Россией, но в определенной последовательности. Об этом сообщил генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Правительство продолжит плотные переговоры с Россией на основе нашей базовой позиции – решение территориальной проблемы, за которым последует заключение мирного договора", – приводит ТАСС слова премьера.

Суга признал, что российско-японское сотрудничество в последнее время значительно продвинулось, вырос товарооборот между странами, в пилотном режиме запущены совместные проекты на спорных островах. Однако Токио по-прежнему считает Южные Курилы своими "северными территориями".

После Второй мировой войны Москва и Токио так и не заключили мирный договор, напоминает URA.RU. В РФ считают этот вопрос ключевым для развития взаимоотношений. В Японии, напротив, сначала хотят вернуть себе Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.