Глава российского МИД дал понять – ультиматумы выдвигать бессмысленно

Обсуждение мирного договора возможно лишь при соблюдении условий декларации 1956 года. Об этом Сергей Лавров напомнил, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20, которая прошла в японском Нагое.

Глава МИД РФ прокомментировал заявление генсека японского правительства – Есихидэ Суга обозначил позицию Токио. По его словам, мирный догово с Россией будет заключен лишь после того, как решится территориальный вопрос. Речь идет о притязаниях японцев на Курилы. Лавров отметил, что для начала Токио должен признать суверенитет Москвы над южными Курилами и территориальную целостность, а после страны уже будут обсуждать все остальное.

"При всем уважении к Генеральному секретарю Кабинета министров мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между Президентом России В.В.Путиным и Премьер-министром Японии С.Абэ. Они договорились продвигаться в обсуждении остающихся проблем на основе советско-японской Декларации 1956 г",

– заявил он. Расшифровка беседы с журналистами опубликована на сайте МИД.