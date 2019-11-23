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Курилы – это Россия: Лавров жестко ответил на притязания японцев

Курилы – это Россия: Лавров жестко ответил на притязания японцев
Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Глава российского МИД дал понять – ультиматумы выдвигать бессмысленно

Обсуждение мирного договора возможно лишь при соблюдении условий декларации 1956 года. Об этом Сергей Лавров напомнил, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20, которая прошла в японском Нагое.

Глава МИД РФ прокомментировал заявление генсека японского правительства – Есихидэ Суга обозначил позицию Токио. По его словам, мирный догово с Россией будет заключен лишь после того, как решится территориальный вопрос. Речь идет о притязаниях японцев на Курилы. Лавров отметил, что для начала Токио должен признать суверенитет Москвы над южными Курилами и территориальную целостность, а после страны уже будут обсуждать все остальное.

"При всем уважении к Генеральному секретарю Кабинета министров мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между Президентом России В.В.Путиным и Премьер-министром Японии С.Абэ. Они договорились продвигаться в обсуждении остающихся проблем на основе советско-японской Декларации 1956 г",

заявил он. Расшифровка беседы с журналистами опубликована на сайте МИД.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пусть Лавров баллотируется в премьер-министры Японии, и став оным присоединит Японию к России. Это будет наилучшим решением.
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