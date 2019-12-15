Реакция на ультиматум была неожиданной

Японской территорией является весь Курильский архипелаг. На этом представители Токио должны настаивать на переговорах с Москвой. Такое заявление сделал лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии. Закрепленный в Сан-Францисском мирном договоре полный отказ Страны восходящего солнца от Курил он считает несправедливым.

Глава оппозиционной партии в беседе с газетой "Емиури" подчеркнул, что японцы смогут вернуть южнокурильские острова, если изначально будут просить больше и потребуют еще и северную часть архипелага. Мирный договор, который Россия и Япония заключили после Второй Мировой войны, политик предложил аннулировать. Об этом со ссылкой на издание пишет РИА Новости.

По словам лидера компартии, японцы пошли на уступки после переговоров с Москвой и "отложили в долгий ящик" ранее озвученную позицию по передаче четырех островов, уточняет ТАСС.

Напомним, Токио ранее требовал от Москвы отдать острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые японцы называют "северными территориями".

На пламенную речь Кадзуо Сии некоторые российские пользователи отреагировали неожиданно.

"Да пусть забирают, замли у нас навалом.Не понимаю, зачем мы так цепляемся за какие-то острова???"

- великодушно предложил один из них.

Однако другие с такой кощунственной идеей не согласились, а часть с юмором отозвалась о наполеоновских планах японцев (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Если всё отдавать,то давно бы России-матушки не было,всё по кусочкам разорвали бы,не для этого мы от предков получили СССР", "Может, японцам Москву отдать? Наполеону оттдали, не справился с ношей )))"

– пишут они.

Ранее японцы устроили на улицах Токио митинг. Жители требовали вернуть "северные территории".