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Японцы взбунтовались и требуют возврата Курил

Японцы взбунтовались и требуют возврата Курил
Фото: www.globallookpress.com
В митинге поучаствовали и члены правительства

Терпение японцев иссякает – они уже начали выходить на улицы Токио с требованием вернуть "северные территории", как в Японии называют российские Южные Курилы.

Как пишут РИА Новости, в митинге участвовали 500 человек, в том числе и министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это. Он заявил о готовности заняться гуманитарным обменом с жителями островов. А митингующие пообещали и дальше делать все, чтобы вернуть Южные Курилы.

Япония хочет вернуть острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Однако страна Восходящего Солнца и СССР подписали в 1956-м договор, согласно которому Москва соглашалась рассмотреть возможность передать Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, о судьбе двух других островов речи не шло. В Москве на новую волну претензий японцев уже не раз отвечали, что принадлежность Курил не обсуждается и этот вопрос не актуален. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
так придите и возьмите. какие проблемы.
Гость читатель
Ответить
возможность передать Хабомаи и Шикотана Японии вопрос не актуален. возможность передать после USA...
Гость
Ответить
Да пусть хоть обмитингуются и обосрутся от злости,не видать им этих островов ни когда.Вот лично мне то что будет в конечном счете с японцами до лампочки и с их мирным договором тем более.Ну нет его и слава богу,все равно это не самостоятельная страна,а подпиндосия.К тому же они были против нас сфашистами заодно.а значит такие же фашисты.
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