В митинге поучаствовали и члены правительства

Терпение японцев иссякает – они уже начали выходить на улицы Токио с требованием вернуть "северные территории", как в Японии называют российские Южные Курилы.

Как пишут РИА Новости, в митинге участвовали 500 человек, в том числе и министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это. Он заявил о готовности заняться гуманитарным обменом с жителями островов. А митингующие пообещали и дальше делать все, чтобы вернуть Южные Курилы.

Япония хочет вернуть острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Однако страна Восходящего Солнца и СССР подписали в 1956-м договор, согласно которому Москва соглашалась рассмотреть возможность передать Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, о судьбе двух других островов речи не шло. В Москве на новую волну претензий японцев уже не раз отвечали, что принадлежность Курил не обсуждается и этот вопрос не актуален.