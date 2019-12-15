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Подобная политика лишь осложнит процесс заключения мирного договора. Такого мнения придерживается российский сенатор Франц Клинцевич.
"Не стоит воспринимать заявление председателя Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии всерьез", – сообщил он в беседе с РИА Новости. По его словам, такими заявлениями японские коммунисты пытаются поднять рейтинг партии.
Клинцевич напомнил, что Курилы являются неотъемлемой частью нашей страны.
Ранее лидер оппозиционной коммунистической партии Японии предложил настоять на возврате Россией всего Курильского архипелага.
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