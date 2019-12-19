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Японцы в истерике требуют от России Курилы

Японцы в истерике требуют от России Курилы
Фото: www.globallookpress.com
В Токио обиделись на задержание Погранслужбой РФ японских рыбаков

В Японии назвали провокацией задержание российскими пограничниками пяти японских рыболовецких судов, промышлявших в акватории группы островов Хабомаи, аккурат в преддверии первого визита в Москву нового министра иностранных дел страны Восходящего Солнца Тосимицу Мотэги.

Как пишет Sankei Shimbun, глава МИД страны на переговорах с его российским коллегой Сергеем Лавровым обязан незамедлительно и настоятельно потребовать освобождения моряков. 

Автор отмечает, что японские рыбаки вели лов осьминога согласно российско-японскому соглашению от 1998 года. Документ позволяет рыболовецким судам соседнего государства, "не опасаясь проверок и задержаний Россией", вести рыбный промысел в акватории четырех островов Курильской гряды.

"Указано, что действия в рамках соглашения не наносят ущерба "позициям и взглядам" правительств России и Японии, а также не допускают претензий на российскую территорию или территориальные воды. Россия не имеет права захватывать японские суда", – говорится в статье.

Автора заботит тот факт, что премьер-министр страны Синдзо Абэ пытается продвигать совместную с РФ экономическую деятельность на Курилах. Он, похоже, считает, что это поможет решить территориальный вопрос, но в данной логике нет смысла, полагает журналист и потребовал возвращения четырех островов Курильской гряды.

Мотэги действительно на встрече с Лавровым потребовал незамедлительного освобождения членов японских экипажей и кораблей. А наш министр попросил Токио "принять меры к тому, чтобы японские рыбаки строго руководствовались требованиями этого соглашения и не нарушали декларируемые и разрешаемые объемы вылова", сообщает ТАСС.

Напомним, обсуждаемый инцидент произошел еще 17 декабря. Тогда наши пограничники, проверяя японские корабли, на пяти из них обнаружили несоответствие фактического объема улова с данными в судовых журналах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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