Вмешательство Америки в российско-японские отношения сыграло на руку Москве

Япония отказалась подписывать мирный договор с СССР по прямому приказу США. Это следует из рассекреченных Страной восходящего солнца документов.

В 1956 г. Москва и Токио сочинили декларацию, по которой Япония получала острова Шикотан и Хабомаи, официально отказывалась от Кунашира с Итурупом, и стороны заключали мирный договор. Но это означало запрет США иметь военную базу на Окинаве, пишет "Взгляд". Поэтому Вашингтон, который фактически управлял Японией после Второй мировой войны, дал указание Токио не соглашаться на договор с Москвой.

Таким образом, мирного соглашения у РФ и Японии нет до сих пор, но и все острова Южно-Курильской гряды – российские. Спасибо США за своевременное вмешательство.