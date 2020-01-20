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"Смените пластинку": в России осадили премьер-министра Японии за слова о Курилах

"Смените пластинку": в России осадили премьер-министра Японии за слова о Курилах
Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/www.globallookpress.com
Токио нацелился на окончательное решение территориального вопроса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что будет добиваться подписания мирного договора с Россией и возврата Курил. Это заявление политика вызвало недоумение у россиян.

"Мы... решим территориальную проблему и подпишем мирный договор... Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели",

приводит ТАСС слова Абэ. Премьер Японии, выступая с программной речью на открытии сессии парламента, напомнил, что на Курильских островах уже осуществляется "совместная хозяйственная деятельность", а бывшие жители имеют возможность съездить к могилам своих предков.  

В ответ на это читатели сайта RT написали: "Это их плата за союз с Гитлером. Пусть сменят пластинку и претензии отправят к Америке за атомную бомбардировку", "Все правильно сказал товарищ Абэ – бывшие жители", "Ох уж эти мне японцы", "Он же совсем недавно говорил о том, что решил подписать договор о мире независимо от территориальных претензий".

Мирный договор между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны не был подписан из-за разногласий о принадлежности Курильских островов. Москва и Токио в 2018 г. договорились активизировать переговоры для его подписания, напоминает "Пятый канал"

 

 

Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав СССР по Сан-Францисскому договору, но Япония претендует на эти территории, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах, подписанный в 1855 г., отмечает URA.RU. В Москве не раз отмечали, что вопрос территориальной принадлежности островов не актуален. 

Фоторепортаж
"Осваиваются потихоньку": японцы едут на Курилы
Фото: flickr.com/kvoloshin Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Максим Федоров/ТАСС
Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Никогда умные правители не отдают свои Территории а тут и спорить то не о чем; все правильно делается
М
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от мертвого осла хвост вам,островитяне
1
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