Токио нацелился на окончательное решение территориального вопроса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что будет добиваться подписания мирного договора с Россией и возврата Курил. Это заявление политика вызвало недоумение у россиян.

"Мы... решим территориальную проблему и подпишем мирный договор... Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели",

– приводит ТАСС слова Абэ. Премьер Японии, выступая с программной речью на открытии сессии парламента, напомнил, что на Курильских островах уже осуществляется "совместная хозяйственная деятельность", а бывшие жители имеют возможность съездить к могилам своих предков.

В ответ на это читатели сайта RT написали: "Это их плата за союз с Гитлером. Пусть сменят пластинку и претензии отправят к Америке за атомную бомбардировку", "Все правильно сказал товарищ Абэ – бывшие жители", "Ох уж эти мне японцы", "Он же совсем недавно говорил о том, что решил подписать договор о мире независимо от территориальных претензий".



Мирный договор между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны не был подписан из-за разногласий о принадлежности Курильских островов. Москва и Токио в 2018 г. договорились активизировать переговоры для его подписания, напоминает "Пятый канал".

Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав СССР по Сан-Францисскому договору, но Япония претендует на эти территории, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах, подписанный в 1855 г., отмечает URA.RU. В Москве не раз отмечали, что вопрос территориальной принадлежности островов не актуален.