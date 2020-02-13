В России назвали условия окончания битвы за Курилы
В Москве озвучили главные постулаты разрешения российско-японского спора из-за принадлежности южных Курильских островов, которые в Токио называют северными.
По словам посла РФ в Стране восходящего солнца Михаила Галузина, у каждой из сторон сформировалась четкая позиция относительно данного прецедента. Однако, чтобы прийти к общему знаменателю и заключить мирный договор, на чем настаивает Москва, следует искать точки соприкосновения, подчеркнул дипломат.
"Требуются кропотливые переговоры и создание благоприятной атмосферы сотрудничества, доверия и дружбы, добрососедства, в которой легче решать любые чувствительные вопросы", – пояснил Галузин в интервью РИА "Новости", добавив, что для нашей страны вопрос принадлежности Южных Курил давно решен.
Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи входят в состав самой большой в стране мира на законных основаниях. Этот факт неоспорим. Между тем у Токио другая позиция на этот счет.
"Ну не хотят, да и ладно. Территории не обсуждаются, и все, и это нужно дать им понять раз и навсегда", – отреагировал на несговорчивость Японии читатель агентства.
Напомним, в Токио положили глаз на вышеперечисленные территории, руководствуясь двусторонним трактатом о торговле и границах 1855 года. Хотя в 1956 г. СССР и Япония подписали декларацию о возможной передаче островов – Хабомаи и Шикотан. При этом судьба двух других не затрагивалась. Для Советского Союза вопрос был решенным, однако Страна восходящего солнца не собиралась останавливаться на достигнутом соглашении. Мирный договор по итогам Второй мировой войны стороны до сих пор не заключен.
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