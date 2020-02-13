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В России назвали условия окончания битвы за Курилы

В России назвали условия окончания битвы за Курилы
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Москва опровергла домыслы о тупике в переговорах с Токио

В Москве озвучили главные постулаты разрешения российско-японского спора из-за принадлежности южных Курильских островов, которые в Токио называют северными.

По словам посла РФ в Стране восходящего солнца Михаила Галузина, у каждой из сторон сформировалась четкая позиция относительно данного прецедента. Однако, чтобы прийти к общему знаменателю и заключить мирный договор, на чем настаивает Москва, следует искать точки соприкосновения, подчеркнул дипломат.

"Требуются кропотливые переговоры и создание благоприятной атмосферы сотрудничества, доверия и дружбы, добрососедства, в которой легче решать любые чувствительные вопросы", – пояснил Галузин в интервью РИА "Новости", добавив, что для нашей страны вопрос принадлежности Южных Курил давно решен.

Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи входят в состав самой большой в стране мира на законных основаниях. Этот факт неоспорим. Между тем у Токио другая позиция на этот счет.

"Ну не хотят, да и ладно. Территории не обсуждаются, и все, и это нужно дать им понять раз и навсегда", – отреагировал на несговорчивость Японии читатель агентства.

Напомним, в Токио положили глаз на вышеперечисленные территории, руководствуясь двусторонним трактатом о торговле и границах 1855 года. Хотя в 1956 г. СССР и Япония подписали декларацию о возможной передаче островов – Хабомаи и Шикотан. При этом судьба двух других не затрагивалась. Для Советского Союза вопрос был решенным, однако Страна восходящего солнца не собиралась останавливаться на достигнутом соглашении. Мирный договор по итогам Второй мировой войны стороны до сих пор не заключен. 

Фоторепортаж
"Осваиваются потихоньку": японцы едут на Курилы
Фото: flickr.com/kvoloshin Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Максим Федоров/ТАСС
Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Menes
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Россия-ето же Хазария. А куда ступит нога московского хазарина-ашщкенеза -там Россия.
Гость
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Почему-то у нас бояться выставлять в открытую япошкам невыполнимые, с их стороны, условия. Первое и последнее условие: передача островов состоится только в обмен на передачу России острова Хоккайдо.
Гость
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Почему-то у нас бояться выставлять в открытую япошкам невыполнимые, с их стороны, условия. Первое и последнее условие: передача островов состоится только после закрытия всех военных баз США на территории Японии. Без обсуждения данного условия все разговоры про передачу считаются ничтожными. Всё <цензура>...
Гость
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Посол то у нас прям Алёша Карамазов! Кем доверие с самураями. Он что посол куплен самурайской разведкой. Мы это острова взяли то что нам испокон принадлежало, это наша территория. Торговать ею это уже не посол, это уже посол на....
Купленный казачок. Доверять тому кто хочет у тебя отобрать, как то не получается добро. Снять претензии к островам, Признать их Российской территорией, значит признать нашу побуду, а на это самураи никогда не пойдут, это аксиома.
Гость
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Дойдёт ли до нашей власти, что это борьба за острова это борьба за нашу Победу в ВОВ. Отдай острова и делай со страной, что хочешь. Пора прекращать эти разговоры про передачу, а то мы и всю страну отдадим. Самураи это дух воина победителя. Острова это их ДЗЕН Победа.
Гость
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Борьба за острова это борьба за сосуществование. Победа, Ялтинская конференция, 2 сентября, капитуляция Японии. Всё перечеркнёт отдача островов. Память наших отцов и дедов перечеркнёт. Это самураи знают, поэтому так бьются за них, как на последний бой.
Гость
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Отдача островов по хен сю, это поражение в войне. В сокрале это несёт поражение всей России. Острова это КРОВЬ РОССИИ! Отдать это не то что потерять лицо это УБИТЬ РОССИЮ! Пока острова наши Япония повержена, как враг в пространстве и времени, если отдадим то повержены мы, это закон самурая!
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