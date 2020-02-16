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Тон переговоров России и Японии по вопросу Курил резко сменился

Тон переговоров России и Японии по вопросу Курил резко сменился
Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/www.globallookpress.com
Противостояние окончено

О новой фазе в обсуждении мирного договора заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Он считает, что период противостояния завершился.

"…сейчас по основным положениям дискуссии мы не противостоим друг другу и вместо этого перешли к позитивному обсуждению", – отметил он, подводя итоги встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Напомним, переговоры прошли накануне в Мюнхене на полях конференции по безопасности.

Российская и японская стороны обсудили организацию совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов, а также визиты бывших японских жителей, передает ТАСС. Мотэги пригласил Лаврова в Японию. Сроки, по его словам, обсуждаются. Об этом сообщает телеканал NHK.

В ходе встречи министры "договорились в первую очередь провести консультации на уровне заместителей министров иностранных дел".

Ранее "Утро" писало о том, что Курильские острова остались российскими благодаря американцам.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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курильские острова остались российскими благодаря Сталину
Гость
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Гость
Я Ваш, я Ваш прям как собачка хвостиком вилянию и по Донбасу и по Крыму и по Курилам. То доску Лужкову открывает, то к Дьяченке прётся, то Собчак на первом канале запускает. КГБ предал, КПСС предал, прям Хусейн или Каддафи. Что то не так в королевстве Датском.
вот ты, точно, не наш
Гость
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Гость
Всем уже надоел этот торг по Курилам. Если он ещё раз заикнётся о передаче Курилы народ его сметёт как грязь.
Народ язык засунул в одно место
Гость
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Гость
Я Ваш, я Ваш прям как собачка хвостиком вилянию и по Донбасу и по Крыму и по Курилам. То доску Лужкову открывает, то к Дьяченке прётся, то Собчак на первом канале запускает. КГБ предал, КПСС предал, прям Хусейн или Каддафи. Что то не так в королевстве Датском.
Лечиться не пробовал?
Гость
Ответить
Всем уже надоел этот торг по Курилам. Если он ещё раз заикнётся о передаче Курилы народ его сметёт как грязь.
Гость
Ответить
Я Ваш, я Ваш прям как собачка хвостиком вилянию и по Донбасу и по Крыму и по Курилам. То доску Лужкову открывает, то к Дьяченке прётся, то Собчак на первом канале запускает. КГБ предал, КПСС предал, прям Хусейн или Каддафи. Что то не так в королевстве Датском.
игорь
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пусть вспомнят как сами просрали СССР все там руководители страны
Гость
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Договор это фикция. Или наш Президент поплыл, так и Крым обратно отдаст.
Гость
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Это как с Турцией, с Турцией ничему не научило.
Гость
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ЭТО НАША ТЕРРИТОРЯ, торг не уместен!
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