Противостояние окончено

О новой фазе в обсуждении мирного договора заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Он считает, что период противостояния завершился.

"…сейчас по основным положениям дискуссии мы не противостоим друг другу и вместо этого перешли к позитивному обсуждению", – отметил он, подводя итоги встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Напомним, переговоры прошли накануне в Мюнхене на полях конференции по безопасности.

Российская и японская стороны обсудили организацию совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов, а также визиты бывших японских жителей, передает ТАСС. Мотэги пригласил Лаврова в Японию. Сроки, по его словам, обсуждаются. Об этом сообщает телеканал NHK.

В ходе встречи министры "договорились в первую очередь провести консультации на уровне заместителей министров иностранных дел".

Ранее "Утро" писало о том, что Курильские острова остались российскими благодаря американцам.