Спорные территории предложили превратить в "острова дружбы"

Япония намерена заключить с Россией мирный договор и углубить дружественные отношения двух стран. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

В ходе мероприятия "Съезд за возвращение "северных территорий" японский премьер заявил, что считает важным решить проблемы Курильских островов и превратить спорные территории в "острова дружбы", передает РИА "Новости". Он намерен продвигать вперед переговоры, чтобы найти в конечном счете приемлемое решение для обеих стран, пишет RT.

По словам Абэ, очень важно, чтобы народы Японии и России укрепляли отношения. Отсутствие на протяжении последних 74 лет договоренностей между странами является ненормальной ситуацией, указал премьер.

Напомним, основой для спора между РФ и Японией стал территориальный спор вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Все они находятся вокруг южной части Курил. Токио называет их "северными территориями" и не признает российский суверенитет над ними. Москва, в свою очередь, отвергает сам факт спора о них.

СССР и Япония 19 октября 1956 г. подписали совместную декларацию о передаче Стране восходящего солнца двух из четырех островов Южных Курил – Хабомаи и Шикотан. Однако с условием о том, что фактически эти территории будут переданы после заключения мирного договора.

В декабре россияне с юмором ответили на требование японцев отдать Курилы целиком.