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Япония нашла способ примириться с Россией по Курилам

Япония нашла способ примириться с Россией по Курилам
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Спорные территории предложили превратить в "острова дружбы"

Япония намерена заключить с Россией мирный договор и углубить дружественные отношения двух стран. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.  

В ходе мероприятия "Съезд за возвращение "северных территорий" японский премьер заявил, что считает важным решить проблемы Курильских островов и превратить спорные территории в "острова дружбы", передает РИА "Новости". Он намерен продвигать вперед переговоры, чтобы найти в конечном счете приемлемое решение для обеих стран, пишет RT.

По словам Абэ, очень важно, чтобы народы Японии и России укрепляли отношения. Отсутствие на протяжении последних 74 лет договоренностей между странами является ненормальной ситуацией, указал премьер.  

Напомним, основой для спора между РФ и Японией стал территориальный спор вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Все они находятся вокруг южной части Курил. Токио называет их "северными территориями" и не признает российский суверенитет над ними. Москва, в свою очередь, отвергает сам факт спора о них.  

СССР и Япония 19 октября 1956 г. подписали совместную декларацию о передаче Стране восходящего солнца двух из четырех островов Южных Курил – Хабомаи и Шикотан. Однако с условием о том, что фактически эти территории будут переданы после заключения мирного договора.  

В декабре россияне с юмором ответили на требование японцев отдать Курилы целиком.

Фоторепортаж
"Осваиваются потихоньку": японцы едут на Курилы
Фото: flickr.com/kvoloshin Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Максим Федоров/ТАСС
Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Ну да, их только пусти. Они махом всех наших в океан отправят. Мы сказали, что острова наши, значит наши и не надо языками трясти.
Ты это власть держащим скажи!
Гость
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Гость
あなたは私の僕です

.Кстати мы японцы,делаем машины и передовую электронику,а вот вы,русские все на что способны это бдсм и петухов с навоза…..
Вы нехера уже не делаете, Китай уже везде со своей передовой электроникой!
Гость
Ответить
Гость
あなたは私の僕です

.Кстати мы японцы,делаем машины и передовую электронику,а вот вы,русские все на что способны это бдсм и петухов с навоза…..
Лучше делайте свои машины, ато коробки на Ниссанах последнее время что то паршивенькие стали!
Гость
Ответить
Гость
あなたは私の僕です

.Кстати мы японцы,делаем машины и передовую электронику,а вот вы,русские все на что способны это бдсм и петухов с навоза…..
Хех, это кто тут про Русских то кукарекает!? КОПРОеды узкоглазые!? Делайте дальше свои машины с электроникой, извращенцы фекальные! Перевести на ваш корявый, или сам справишся!?
Мизантроп VI
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Пока Япония будет находится под управлением США, никаких переговоров и договоров с колониальным правительством быть не может чисто юридически! :))))
Это, как если бы Сахалин вёл переговоры с Китаем о присоединении к себе каких-либо территорий! :))))
Гость
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Думаю лучше Японцам немного подождать, когда китайцам достанутся исконно китайские территории и Сахалин сам будет проплывать мимо них)))
Япония подождет, когда в придачу, Сахалин отдадут. .
я думаю туземцы будут только за. как нынче аборигены на Аляске.
Гость
Ответить
あなたは私の僕です

.Кстати мы японцы,делаем машины и передовую электронику,а вот вы,русские все на что способны это бдсм и петухов с навоза…..
Гость
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Болт им на плечи , а не курилы
Гость
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Отряд 731 работает и по сю пору, короновирус это производная отряда!.
Гость
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Итоги Второй мировой, Курилы отданы и принадлежат России. Япония это акт агрессии, а не дружба. ВОВ 2 сентября Япония подписала капитуляцию. Острова в 1905 году незаконно ей были переданы. А теперь Япония хочет замирить своё поражение. Японцы коварней гитлеровцев в 1000 раз. Острова это наша ПОБЕДА! Отдать остров,а самурай хочет чтобы унизить Россию и нивелировать её Победу!.
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