Поступок военачальника резко осудили в Сети

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов сфотографировался на фоне портрета адмирала японского флота, прославившегося благодаря разгрому русского флота. На снимок обратили внимание в Facebook и жестко его раскритиковали.

"Самураи хитрые... а над Главкомом теперь смеются", "Ну, хоть так за Курилы", "Как чиновник высокого ранга он просто обязан поинтересоваться на фоне кого он фотографируется во время официального (не частного) визита", "Евменов наверное подумал, что это фото папы японского адмирала", "Да наш и не понял, что его подставили",

– прокомментировали пользователи фото, которое опубликовал Олег Семиволос в Facebook. На фотографии Евменов запечатлен вместе с начальником штаба Морских сил самообороны Японии Хироси Ямамурой во время визита главкома ВМФ в Токио.

Портрет, на фоне которого сделан снимок, принадлежит адмиралу японского флота Того Хэйхатиро, прославившемуся в русско-японской войне 1904 – 1905 годов. Японцы разгромили русскую армию в Цусимском сражении. По итогам войны Россия уступила Японии южную часть Сахалина, свои права на Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу.