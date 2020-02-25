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Россия не хочет отдавать Курилы Японии

Россия не хочет отдавать Курилы Японии
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наладить отношения между странами мешает США

Россия и Япония, скорее всего, не подпишут мирный договор по итогам Второй мировой войны в ближайшее время из-за нежелания какой-либо из сторон идти на компромисс. Такое предположение сделал директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.

По словам эксперта, РФ не станет пересматривать итоги войны по вопросу Курильских островов или передавать часть своей территории другому государству. "Это с международно-правовой точки зрения невозможно на сегодняшний день", – отметил аналитик.

Япония, в свою очередь, также не собирается отказываться от претензий на Курилы. По словам Лузянина, налаживанию отношений Москвы и Токио препятствуют отсутствие мирного договора, нерешенный Курильский вопрос и зависимость Японии от США.

Несмотря на это, директор Института Дальнего Востока считает, что страны все же имеют большой потенциал для выгодного сотрудничества даже без мирного договора, пишет ТАСС. Российско-японские отношения могут строиться по модели взаимодействия Южной Кореи с нашей страной. Кроме того, эксперт заявил о необходимости четкого разделения экономических и политических вопросов, так как инвестиции Японии в земли Сибири и Дальнего Востока выгодны обеим странам.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги отметил, что противостояние стран по Курильскому вопросу завершается: власти обсудили организацию совместного хозяйства в южной части островов.

Карина СИРАЗОВА

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