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В России оценили возможность захвата Курил Японией

В России оценили возможность захвата Курил Японией
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
Прогнозы китайских журналистов прокомментировал эксперт

Несмотря на показную доброжелательность в отношениях с нашей страной, японцы не намерены отказываться от Курильских островов. Такого мнения придерживается доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

По словам эксперта, принадлежность этих территорий крайне раздражает Токио.

"Токио крайне раздражен и не оставляет надежд отобрать Курилы. По всей видимости, именно такую цель перед собой поставил Синдзо Абэ", – отметил он в беседе с НА "Харьков".

Напомним, ранее китайские СМИ писали об исходе военного конфликта, который мог бы разгореться из-за островов. Перенджиев сообщил, что Россия давно подготовилась к возможной атаке Японии. Все необходимое для того, чтобы ее отразить, на Курилах уже есть.

"С 2001 года эта работа активно велась", – заверил эксперт.

Учитывая, что на островах также регулярно проводятся военные маневры и есть новейшая техника, захватить их невозможно.

Перенджиев заявил, что даже часть Курил японцам отдавать нельзя, ибо на этой территории, вполне вероятно, тут же появится военная база США. При этом он предложил Токио вспомнить историю.

Китайские СМИ накануне спрогнозировали, что у Японии будут очень большие проблемы в случае попытки силового захвата Курил.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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