"Русский медведь" разгромит своего восточного соседа

У Японии будут большие пробемы, если она попытается силой захватить у России Курильские острова. Такой прогноз дали китайские журналисты.

Токио до сих пор отказывается подписывать с Москвой мирный договор, дипломатические переговоры ни к чему пока не приводят и обе стороны не идут на копромиссы.



"Сможет ли Япония использовать силу, чтобы вырвать желаемое из железной хватки русского медведя?" – цитирует "ПолитРоссия" авторов Sohu.

По их мнению, РФ никогда не передаст оспариваемые Японией острова Курильской гряды. Для убедительности своей решимости Москва разместила там зенитные и противокорабельные ракетные комплексы. В результате регион превращен в важнейший форпост страны в Тихом океане, что очень нервирует Токио.

"Япония пытается вести себя максимально доброжелательно по отношению к России, однако это не более чем маска", – полагают китайские аналитики. Они считают, что власти Страны Восходящего солнца не оставляют идей силой завладеть российскими островами.

Однако штурм Курил приведет к разгрому Токио, прогнозирует издание Поднебесной, поскольку японским военно-морским силам нечего противопоставить ВС РФ с его мощным ракетным вооружением.

Отмечается, что в случае нападения на территорию России ее армия одержит победу над Японией за сутки.

В целом, Токио прекрасно понимает, что Москва не пойдет на компромисс в вопросе возвращения островов, а применение силовых средств опять-таки рискованно. Кроме того, Россия очень жесткая, и эти небольшие шаги Японии также находятся в руках Кремля, а захват Курил силой является всего лишь угрозой, следует из другой статьи той же Sohu.

