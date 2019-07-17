Страны ведут переговоры лишь о проблеме мирного договора

В японских СМИ распространилась информация о том, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста, так ли это, заявила, что не может подтвердить эти сообщения.

Как писали японские журналисты со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах, в рамках переговоров о заключении мирного соглашения Москва решила не обсуждать с Токио вопрос передачи Курил, в том числе, опасаясь возможного расширения военного контингента США на этой территории.

"Мы не подтверждали, мы не говорили, что эта информация соответствует действительности. Мы сказали, что это какая-то самодеятельность. Поэтому все вот эти придумки, вот этот художественный пересказ своими словами того, чего нет, подтвердить я точно не могу",

– цитируют дипломата РИА Новости.

Захарова добавила, что речь идет только о мирном договоре на "соответствующей платформе". Однако она указала на то, что переговоры ведутся и по экономике, по гуманитарной сфере.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что две страны договаривались создавать соответствующую информационную атмосферу, то есть не спекулировать, не устраивать "утечек" и не использовать СМИ, чтобы выразить свою озабоченность этим вопросом.

"И самое главное, мне кажется, именно японская сторона всегда настаивала на том, чтобы все делалось предельно уважительно, без подключения мегафонной дипломатии, а именно на уровне экспертов, но что-то, видимо, пошло не так", – обратила внимание Захарова.

Она добавила, что в Японии не раз устраивали вбросы в СМИ, нарушая конструктивную атмосферу. Дипломат отметила, что не знает, кто за этим стоит, но уточнила, что не российская сторона.

Между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, японцы ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом в 1956 г. Япония и СССР заключили Совместную декларацию, по которой Москва рассматривала возможность передать два острова Японии при подписании мирного договора, судьба двух других не обсуждалась. Токио считал, что декларация не решила вопроса, и не отказывался от своих претензий. В 2018-м возобновился переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации, хотя сначала Япония требовала передать все четыре острова и только потом была готова заключать мир.