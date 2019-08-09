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Япония присвоила Южные Курилы на карте Олимпиады-2020

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россияне посмеялись над попыткой японцев убедить мир в том, что острова их

В 2020-м Олимпиада пройдет в Японии, которая решила, что главный символ Игр – огонь – стоит пронести по Курильским островам. Так, на сайте Олимпийских игр японцы "отнесли" Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи к префектуре Хоккайдо.

Россияне посмеялись над тем, что Токио изобразил четыре российских острова Южных Курил в своем составе. Некоторые интернет-пользователи отметили, что жители страны Восходящего солнца могут только мечтать о том, что эта территория является частью их государства. Другие в шутку предложили нарисовать карту, где бы вся Япония входила в состав России.

"Вынуждают на с выиграть Олимпиаду", "Ну, это максимум, что могут сделать японцы))) пусть помечтают хоть", "Японцы как и хохлы ток рисовать умеют", "Пускай тешут себя, только пусть потом не обижаются", "Японцы по хорошему не понимают. Американцы правы", "Надо "зеркально" всю Японию изобразить на картах, как территорию России...", – отметили россияне.

Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, с 25 августа по 6 сентября 2020 года состоится Паралимпиада. 

Как напоминает телеканал "360", между Москвой и Токио до сих пор нет мирного договора. Для его подписания Япония требует отдать острова Южных Курил, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Однако по итогам Второй мировой войны, пишет портал URA.RU, Курилы вошли в состав СССР. В Москве не раз отмечали, что суверенитет островов не обсуждается.

Издание "Царьград" отмечает, что Япония и раньше включала Курилы в состав своей страны. Так, на официальном сайте саммита "Большой двадцатки", который прошел летом 2019-го, российские острова были обозначены как японские. 

Полина ИВАНОВА
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