Камчатские "Бастионы" открыли огонь

Россия готова к провокациям на Дальнем Востоке

На Камчатке береговые комплексы "Бастион" и "Бал" отработали удары по условным кораблям противника.

Как сообщает Flot.Com со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, также производилась маскировка машин, организация охраны колонн на марше и в позиционных районах. Для этого применялись беспилотники.

Комплексы "Бастион" и "Бал" производили электронные пуски противокорабельными ракетами, а затем скрытно меняли позиции, имитируя уход от ответного удара. Всего, по данным пресс-службы ТФ, в учениях принимали участие 200 военнослужащих, а также 30 единиц техники.

Учения интересны тем, что двадцать комплексов "Бастион" и "Бал" поступили на вооружение отдельной береговой ракетной бригады на Камчатке относительно недавно – в начале 2019 года. Новые дивизионы заменили устаревшие комплексы, в частности, БРК "Рубеж", который до сих пор эксплуатируется в береговых ракетно-артиллерийских войсках.