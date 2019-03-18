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По Крымскому мосту поехали танки

Фото: most.life
На переправе заметили БТР

Украинские интернет-пользователи ликуют – на Крымском мосту появились бронетранспортеры. Правда, не украинские, а российские, так что возвращение полуострова по-прежнему остается несбыточной мечтой. Зато появилась надежда, что скоро конструкция обрушится под тяжестью колес бронетранспортёров. Этому свой истеричный пост посвятил незабвенный украинский блог RoksolanaToday&Крым.

В Twitter любителя фейков о Крымском мосте появились фото едущих по переправе БТР, сделанных неизвестным водителем из салона авто. Очевидно, что они едут на полуостров для обеспечения мер безопасности, поскольку в Крым с визитом прибыл президент России Владимир Путин. Повод для визита веский – 18 марта минуло ровно пять лет со дня присоединения республики к РФ. Но у каждого свои радости. У блога RoksolanaToday&Крым – это конечно же "падение" Крымского моста, который, по его мнению, не способен выдержать больших нагрузок.

"Бааааааальшое стратегическое значение моста! Кроме основной задачи-попила денег росиян и блокировки украинского судоходства, мостик нужен танчики гонять туда-сюда. Это хорошо-быстрее рухнет",

– гласит его пост.


Преданные читатели присоединились к чаяниям блогера – публикация набрала почти 200 "лайков". По мнению одного из пользователей, мост точно скоро рухнет.

"Танчики они боятся гонять – тяжёлые, а вот БТР весят мало, им можно. Мост из говна и палок. Трещины в нем это нормальное дело. Пусть катаются", – написал он.

Чуть позже в дело в комментарии пришли пророссийские интернет-бойцы, которые обратили внимание на то, что танки и бронетранспортеры не одно и тоже. Самый жесткий пост был посвящен не только блогеру, но и всем остальным жителям Украины.

"Рагульё, вам в воду чё-то подмешивают, что вы такие ******** (сумасшедшие)? Рухнул твой мозг, причём давно и на совсем. ******* (дурачок). А теперь серьёзно. За 5 лет мы отремонтировали в Крыму существующие ТЭС и построили четыре новые. Что за почти 30 лет незалежности сделали вы? ***** (Козлы) кастрюлеголовые", – написал возмущенный пользователь.


Строительство моста через Керченский пролив было начато в феврале 2016 года, а официальное открытие состоялось 15 мая 2018 года. Длина конструкции – 19 км. Из открытых источников известно, что стоимость проекта составила почти 228 млрд рублей. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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