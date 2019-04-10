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На полуострове автобус с пассажирами съехал в овраг. Жертвой аварии стал один человек, пострадали еще 8. Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на МВД.
ДТП произошло на трассе Керчь – Феодосия около 17:30.
"...рейсовый автобус "Богдан" на 20 мест, совершавший рейс Керчь – Заветное, съехал с трассы в кювет", – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Кроме водителя, в автобусе было 8 человек. По предварительной версии, причиной смертельной аварии стали отказавшие тормоза. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
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