Варшава боится, что организация оставит страну без защиты

Польский эксперт Юстина Готковская призвала уладить все разногласия в НАТО, особенно между Германией и США. По ее мнению, ссорой может воспользоваться Россия и напасть на страны Альянса.

Юстина подчеркнула, что политическая сплоченность членов организации позволяет успешно сдерживать агрессивные намерения Москвы.

"Отсутствие политической сплочённости, все недоразумения между Соединёнными Штатами и европейскими союзниками решительным образом не способствуют укреплению политики устрашения и обороны",

– сказала она в эфире Polskie Radio.

По словам эксперта, Кремль может воспользоваться ситуацией и безнаказанно предпринять агрессивные действия.