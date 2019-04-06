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Поляки предупредили НАТО о внезапном нападении России

Фото: www.globallookpress.com
Варшава боится, что организация оставит страну без защиты

Польский эксперт Юстина Готковская призвала уладить все разногласия в НАТО, особенно между Германией и США. По ее мнению, ссорой может воспользоваться Россия и напасть на страны Альянса.

Юстина подчеркнула, что политическая сплоченность членов организации позволяет успешно сдерживать агрессивные намерения Москвы.

"Отсутствие политической сплочённости, все недоразумения между Соединёнными Штатами и европейскими союзниками решительным образом не способствуют укреплению политики устрашения и обороны",

сказала она в эфире Polskie Radio.

По словам эксперта, Кремль может воспользоваться ситуацией и безнаказанно предпринять агрессивные действия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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